CNN сокращает сотни сотрудников
время публикации: 23 января 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 12:47
Американская телекомпания CNN намерена уволить сотни сотрудников в связи с изменением формата вещания. Упор будет сделан не на эфирах, а на цифровом контенте, распространяемом по подписке.
Предполагается, что сокращения помогут компании уменьшить расходы. Еще одним методом повышение эффективности станет перевод производства программ из Вашингтона и Нью-Йорка в Атланту, где оно будет обходиться дешевле.
Отмечается, что ведущих, которые являются лицом канала, сокращения практически не затронут. В общей сложности, в CNN занято около 3500 человек.