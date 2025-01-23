CNN сокращает сотни сотрудников

Американская телекомпания CNN намерена уволить сотни сотрудников в связи с изменением формата вещания. Упор будет сделан не на эфирах, а на цифровом контенте, распространяемом по подписке.

Предполагается, что сокращения помогут компании уменьшить расходы. Еще одним методом повышение эффективности станет перевод производства программ из Вашингтона и Нью-Йорка в Атланту, где оно будет обходиться дешевле.

Отмечается, что ведущих, которые являются лицом канала, сокращения практически не затронут. В общей сложности, в CNN занято около 3500 человек.