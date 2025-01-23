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Экономика

CNN сокращает сотни сотрудников

СМИ
время публикации: 23 января 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 12:47
CNN сокращает сотни сотрудников
AP Photo/Ron Harris

Американская телекомпания CNN намерена уволить сотни сотрудников в связи с изменением формата вещания. Упор будет сделан не на эфирах, а на цифровом контенте, распространяемом по подписке.

Предполагается, что сокращения помогут компании уменьшить расходы. Еще одним методом повышение эффективности станет перевод производства программ из Вашингтона и Нью-Йорка в Атланту, где оно будет обходиться дешевле.

Отмечается, что ведущих, которые являются лицом канала, сокращения практически не затронут. В общей сложности, в CNN занято около 3500 человек.

Экономика
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