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Экономика

Израиль не достиг заявленной цели по выработке "зеленого" электричества

Экология
Энергия
время публикации: 23 января 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 08:22
Израиль не достиг заявленной цели по выработке "зеленого" электричества
AP Photo/Michal Dyjuk

Согласно новым данным, опубликованным компанией BDO, в 2024 году Израиль получал из возобновляемых источников энергии только 14% потребляемого страной электричества. Это на 2% больше, чем в 2023 году.

71% электричества вырабатывался на природном газе и 14% все еще вырабатывается на угле.

Для сравнения, в Европейском союзе средний показатель выработки энергии из возобновляемых источников составляет 48%, а в некоторых странах достигает 88%.

При этом Израиль регулярно оказывается неспособен достичь заявленных целей в сфере развития рынка электроэнергии. Показатель в 10% "зеленого" электричества, заявленный на 2020 год, был достигнут только в 2023 году. На 2025 год было заявлено, что выработка "зеленого" электричества составит 20%, однако очевидно, что и этот показатель не будет достигнут вовремя.

Также не будет выполнено и заявленное на 2025 год прекращение использования угля для выработки электричества. Потребление угля сократится, но все еще будет составлять 8% от общих источников энергии, а полное прекращение сдвинулось на 2027 год.

Экономика
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