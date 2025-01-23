Израиль не достиг заявленной цели по выработке "зеленого" электричества

Согласно новым данным, опубликованным компанией BDO, в 2024 году Израиль получал из возобновляемых источников энергии только 14% потребляемого страной электричества. Это на 2% больше, чем в 2023 году.

71% электричества вырабатывался на природном газе и 14% все еще вырабатывается на угле.

Для сравнения, в Европейском союзе средний показатель выработки энергии из возобновляемых источников составляет 48%, а в некоторых странах достигает 88%.

При этом Израиль регулярно оказывается неспособен достичь заявленных целей в сфере развития рынка электроэнергии. Показатель в 10% "зеленого" электричества, заявленный на 2020 год, был достигнут только в 2023 году. На 2025 год было заявлено, что выработка "зеленого" электричества составит 20%, однако очевидно, что и этот показатель не будет достигнут вовремя.

Также не будет выполнено и заявленное на 2025 год прекращение использования угля для выработки электричества. Потребление угля сократится, но все еще будет составлять 8% от общих источников энергии, а полное прекращение сдвинулось на 2027 год.