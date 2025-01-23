Правительство намерено удвоить штрафы для любителей громкой езды и громкой музыки

Правительство опубликовало проект поправки к указу о порядке уголовного судопроизводства, предусматривающей удвоение штрафов за шум.

Согласно проекту, который будет подан на утверждение экономической комиссии Кнессета, штраф за создание сильного шума от механического транспортного средства, за исключением необходимого для его эксплуатации (например, намеренный рев двигателя или громкий выхлоп), увеличится с 250 до 500 шекелей. Повторный штраф будет увеличен с 500 до 1000 шекелей. Суммы штрафов для автомобилей, зарегистрированных на корпорации, будут вдвое больше.

Точно так же будет удвоен и штраф за использование клаксона или другого предупредительного средства не с целью предупреждения о непосредственной опасности.

Штраф за езду без глушителя будет увеличен с 350 до 1000 шекелей, а для корпоративного транспортного средства – до 2000 шекелей.

Помимо любителей громкой езды, под новые санкции попадут и любители громкой музыки, штраф для которых в установленные часы отдыха будет увеличен с 250 до 500 шекелей, а для корпоративных нарушителей – до 1000 шекелей, и операторы шумных механизмов, работающие в часы отдыха, штраф для которых вырастет с 450 до 700 шекелей.