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Экономика

Крупная израильская торговая делегация посетила Грецию

Мин.экономики
Импорт и экспорт
время публикации: 23 января 2025 г., 17:27 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 17:27
Крупная израильская торговая делегация посетила Грецию
Debbie Hill, UPI Pool via AP

Первая с начала войны официальная израильская торговая делегация посетила на этой неделе Грецию, где обсуждала способы существенного расширения торговли между двумя странами.

Делегация была организована МИД Израиля, объединением промышленников и президиумом коммерческого сектора. Члены делегации встретились с министрами, генеральными директорами министерств, директорами регулирующих органов.

Визит делегации не афишировался в СМИ, однако, как сообщает портал ynet, его основной целью был поиск замены турецким поставщикам на фоне введенного Анкарой эмбарго, и итогом визита должно стать быстрое увеличение объемов торговли с 1,3 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов.

Экономика
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