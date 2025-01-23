Крупная израильская торговая делегация посетила Грецию

Первая с начала войны официальная израильская торговая делегация посетила на этой неделе Грецию, где обсуждала способы существенного расширения торговли между двумя странами.

Делегация была организована МИД Израиля, объединением промышленников и президиумом коммерческого сектора. Члены делегации встретились с министрами, генеральными директорами министерств, директорами регулирующих органов.

Визит делегации не афишировался в СМИ, однако, как сообщает портал ynet, его основной целью был поиск замены турецким поставщикам на фоне введенного Анкарой эмбарго, и итогом визита должно стать быстрое увеличение объемов торговли с 1,3 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов.