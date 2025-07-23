Пенсионный фонд Квебека объявил, что не будет инвестировать в Израиль

Caisse de dépôt et placement du Québec, управляющий пенсионными сбережениями 6 миллионов жителей франкофонной канадской провинции Квебек в размере 330 миллиардов долларов, объявил, что больше не будет инвестировать в израильские компании.

CDPQ оказался под давлением пропалестинских движений после того, как спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе указала его в числе пенсионных структур, "финансирующих геноцид в Газе".

Согласно Альбанезе, речь идет об инвестициях в размере 6,67 миллиарда долларов, однако в эту сумму включены инвестиции фонда в Google, AirBnB, Caterpillar, Hyundai и другие глобальные корпорации, которые в докладе названы "спонсорами геноцида",

Согласно самому фонду, в израильские компании инвестированы лишь 0,05% капитала (164,5 миллиона долларов), и фонд не намерен выводить эти инвестиции, однако не будет и расширять их.