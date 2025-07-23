Anthropic отказывается от принципа "плохие парни не должны получать выгоду от нашего успеха"

Дарио Амодеи, генеральный директор разрабатывающей ИИ-платформу Claude компании Anthropic, написал в обращении к сотрудникам, что вынужден отказаться от продвигавшегося им принципа отказа от денег от авторитарных режимов.

Ранее в эссе под названием "Машины любящей благодати" Амодеи писал: "Демократии должны иметь возможность устанавливать условия, на которых мощный ИИ появляется в мире, как для того, чтобы не быть подавленными авторитарными режимами, так и для предотвращения нарушений прав человека в странах с такими режимами".

В новой записке, написанной после объявления о намерении привлечь инвестиции из ОАЭ и Катара, Амодеи был вынужден признать, что, "к сожалению, принцип "Ни один плохой человек не должен получать выгоду от нашего успеха" довольно сложно применять в бизнесе", и что "принятие денег от лидеров Ближнего Востока, вероятно, обогатит "диктаторов".

Отказ от своих принципов Амодеи, в 2024 году отказавшийся от денег Саудовской Аравии, объясняет необходимостью доступа к большому капиталу, если компания хочет оставаться на переднем крае ИИ-технологий.