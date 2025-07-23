Саудовская делегация приехала в Дамаск за сделками на 4 млрд долларов

В среду, 23 июля, в Сирию прибыла крупная торгово-промышленная делегация из Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фали.

В состав делегации вошли представители 120 частных и государственных саудовских структур из разных отраслей экономики.

Саудовские СМИ сообщают, что в рамках визита планируется подписание сделок на 15 миллиардов риалов (4 млрд долларов США).

Делегация также примет участие в пуске нового цементного завода, который должен открыться в пригороде Дамаска.