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Экономика

Указ, дающий защиту от кредиторов без полноценной процедуры банкротства, продлен на полгода

Банкротство
время публикации: 23 июля 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 11:21
Указ, дающий защиту от кредиторов без полноценной процедуры банкротства, продлен на полгода
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия Кнессета по вопросам юстиции и министр юстиции Ярив Левин утвердили решение о продлении на шесть месяцев срока действия указа о неплатежеспособности и экономической реабилитации, срок действия которого истекал в конце июля 2025 года.

Указ продлевает действие 4-й поправки к Закону о неплатежеспособности, позволяющей должникам подавать в суд ходатайство о защите от кредиторов с целью выработки соглашения о реструктуризации долгов до открытия полноценной процедуры банкротства.

Постановление призвано поощрять внесудебные соглашения и способствовать экономической реабилитации должников. Поскольку оно доказало свою эффективность, параллельно начато продвижение новой поправки к Закону о неплатежеспособности, которая закрепит данное постановление в качестве постоянного.

Экономика
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