Указ, дающий защиту от кредиторов без полноценной процедуры банкротства, продлен на полгода

Комиссия Кнессета по вопросам юстиции и министр юстиции Ярив Левин утвердили решение о продлении на шесть месяцев срока действия указа о неплатежеспособности и экономической реабилитации, срок действия которого истекал в конце июля 2025 года.

Указ продлевает действие 4-й поправки к Закону о неплатежеспособности, позволяющей должникам подавать в суд ходатайство о защите от кредиторов с целью выработки соглашения о реструктуризации долгов до открытия полноценной процедуры банкротства.

Постановление призвано поощрять внесудебные соглашения и способствовать экономической реабилитации должников. Поскольку оно доказало свою эффективность, параллельно начато продвижение новой поправки к Закону о неплатежеспособности, которая закрепит данное постановление в качестве постоянного.