"Машбир ле-Цархан" вернет членам потребительского клуба 6,75 млн шекелей

Окружной суд Центрального округа утвердил внесудебное соглашение по представительскому иску против розничной сети "Машбир ле-Цархан" в связи с автоматическим платным возобновлением членства в клубе.

В рамках сделки сеть предоставит членам потребительского клуба 365 компенсацию на общую сумму 6,75 миллиона шекелей.

Реализовать компенсацию можно будет либо в виде скидки в 25 шекелей на возобновление членства в клубе, либо в виде скидки в 20 шекелей на покупки в сети, вплоть до полного исчерпания суммы компенсации.