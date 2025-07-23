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Экономика

"Машбир ле-Цархан" вернет членам потребительского клуба 6,75 млн шекелей

Компенсации и выплаты
Судебные решения
время публикации: 23 июля 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 10:30
"Машбир ле-Цархан" вернет членам потребительского клуба 6,75 млн шекелей
Flash90. Фото: М.Альстер

Окружной суд Центрального округа утвердил внесудебное соглашение по представительскому иску против розничной сети "Машбир ле-Цархан" в связи с автоматическим платным возобновлением членства в клубе.

В рамках сделки сеть предоставит членам потребительского клуба 365 компенсацию на общую сумму 6,75 миллиона шекелей.

Реализовать компенсацию можно будет либо в виде скидки в 25 шекелей на возобновление членства в клубе, либо в виде скидки в 20 шекелей на покупки в сети, вплоть до полного исчерпания суммы компенсации.

Экономика
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