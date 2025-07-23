Юристы забраковали план восстановления домов, пострадавших от ракет, путем принудительного выкупа

Юридические советники министерства юстиции, министерства финансов, управления городской реновации и управления проектирования пришли к выводу, что инициатива восстановления домов, пострадавших от иранских ракет, продвигавшаяся правительством, нереализуема из-за опасений нарушения права собственности.

Основную проблему представляют собой дома старой постройки, которые не имеет смысла восстанавливать в том виде, в котором они были до попадания ракет. Гораздо больший смысл имеет вариант с реализацией для этих домов проектов "Расселение-Застройка".

Однако если брать только дома, подлежащие сносу, то такой проект невыгоден для застройщиков и проблематичен для муниципалитетов с точки зрения проектирования. В связи с этим в правительстве продвигалась идея принудительного выкупа государством домов, которые не пострадали, однако находятся в одном проектировочном комплексе с пострадавшими домами, с последующей реализацией проектов "Расселение-Застройка".