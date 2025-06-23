Мэрия Хайфы требует эвакуировать площадки для хранения электромобилей

Муниципалитет Хайфы обратился в Хайфский мировой суд с просьбой вынести постановление о закрытии и эвакуации площадки для хранения импортируемых в страну электромобилей.

В обращении к суду муниципалитет отметил со ссылкой на представителей службы пожарной охраны, что существует реальная опасность "серьезного пожара при попадании ракеты".

Адвокаты муниципалитета подчеркивают, что электромобили представляют серьезную опасность из-за литий-ионных батарей. Эти батареи могут войти в состояние "теплового разгона" - внутренней реакции, которая вызывает быстрый нагрев, интенсивное воспламенение и даже повторные взрывы.

В качестве примера приводится инцидент с падением ракеты в Неве-Шаанан, когда в результате возгорания электромобиля его литий-ионная батарея была отброшена на расстояние почти в километр.