Проживание эвакуированных в отеле продлят до 30 дней
время публикации: 23 июня 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 21:17
Налоговое управление и центр местной власти, отвечающие за размещение жителей поврежденных ракетными обстрелами домов в отелях, согласовали продление срока пребывания в отеле.
Изначально срок оплачиваемого проживания в отеле составлял одну неделю, однако вскоре был продлен до двух недель. Как сообщает The Marker, теперь было принято решение продлить его до месяца.
По данным Налогового управления, на текущий момент в отелях размещены 11 тысяч эвакуированных, и еще около 4 тысяч человек перебрались жить к друзьям и родным.