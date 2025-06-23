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Экономика

Проживание эвакуированных в отеле продлят до 30 дней

время публикации: 23 июня 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 21:17
Проживание эвакуированных в отеле продлят до 30 дней
Пресс-служба полиции Израиля

Налоговое управление и центр местной власти, отвечающие за размещение жителей поврежденных ракетными обстрелами домов в отелях, согласовали продление срока пребывания в отеле.

Изначально срок оплачиваемого проживания в отеле составлял одну неделю, однако вскоре был продлен до двух недель. Как сообщает The Marker, теперь было принято решение продлить его до месяца.

По данным Налогового управления, на текущий момент в отелях размещены 11 тысяч эвакуированных, и еще около 4 тысяч человек перебрались жить к друзьям и родным.

Экономика
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