Ущерб Института Вейцмана – 2 миллиарда, исследования отброшены назад на годы

15 июня по Институту Вейцмана в Реховоте был нанесен ракетный удар, который разрушил два корпуса. По оценке ученых, самой тяжелой потерей является утрата невосполнимых биологических образцов.

Институт Вейцмана (Weizmann Institute of Science) – один крупнейших научных центров мира. Здесь работают выдающиеся ученые и построена уникальная исследовательская инфраструктура. Работы ведутся по самым разным научным направлениям, в том числе – исследования рака и генетических заболеваний, нейробиология, разработка новых лекарственных препаратов.

15 июня по Институту Вейцмана был нанесен ракетный удар, который привел к многочисленным разрушениям.

Ученые Института Вейцмана работают вместе с коллегами ведущих мировых центров США, Европы и Китая. Удар по Институту вызвал тревогу во всем научном мире. По предварительным данным, материальный ущерб составляет два миллиарда шекелей, но есть невосполнимые потери, которые попросту невозможно оценить деньгами.

Одним из первых мировых СМИ об ударе по Институту Вейцмана сообщила The New York Times. Корреспондент газеты связался с аспирантом Института Вейцмана 31-летним итальянцем Аланом Монциани, который живет в кампусе на территории Института. Вот что он увидел, выйдя из убежища: "С одной стороны центра исследований рака отсутствовала большая часть стен – трудно сказать, было ли это прямое попадание или осколки, потому что все было охвачено пламенем". Он добавил, что ударная волна от взрыва разбила окна в соседних зданиях.

Журнал Nature взял интервью у сотрудника Института Вейцмана биолога Яакова Ханна, который готовился выступить с докладом о новой методике разработки эмбрионов мышей на конференции в Гонконге. Ханна сказал Nature, что по словам его студентов сразу после удара повсюду были разбиты стекла, инкубаторы не работали, электричество отключилось. В одной из лабораторий обрушился потолок и повисла лестница.

Студентам удалось спасти сотни замороженных линий мышиных и человеческих клеток, переместив их в резервные резервуары с жидким азотом, которые Ханна хранил в подвале в качестве резервной защиты: "Я всегда думал, что, если война действительно случится, я не хочу их потерять". По словам Ханна, ущерб, нанесенный его лаборатории отбросил его исследования примерно на шесть месяцев назад.

Журнал Science сообщает, что в Институте Вейцмана ракетный удар нанес катастрофический ущерб двум основным корпусам кампуса: новому, еще не заселенному зданию, где должны были разместиться лаборатории по химии и материаловедению, и открытие которого было запланировано на этот год, и работающему корпусу, где велись исследования по биологическим и вычислительным наукам.

Спавшие в доме на территории кампуса биолог-онколог Рут Шерц-Шуваль и ее семья услышали сигнал тревоги в 3:30 утра по местному времени 15 июня. Они побежали босиком в ближайшее бомбоубежище: "Через 5 или 6 минут раздался сильнейший взрыв – ужасный звук, которого мы никогда раньше не слышали", – говорит Шерц-Шуваль.

Через несколько часов она проверила свою лабораторию. Здание, в котором она находилась, получило незначительные повреждения. Но сотням ее коллег повезло меньше. Нейробиолог Орена Шульдинер сказал Science: "Моя лаборатория исчезла. Спасать нечего".

Среди утраченного исследовательского материала наиболее ценным с научной точки зрения было более 2000 тщательно выведенных трансгенных линий дрозофилы. "На восстановление потребуется 3 или 4 года", – говорит Шульдинер, добавляя, что также потерял бесчисленное количество образцов бактерий и ДНК.

Исследователи в кампусе пытаются спасти то, что могут. Через несколько часов после атаки, говорит Шерц-Шуваль, зазвонил ее мобильный телефон. "Лабораториям нужны были ведра из пенополистирола и лед", – говорит она. Она отдала все, что могла, и присоединилась к ученым и сотрудникам, лихорадочно переносившим десятки холодильников и морозильников из зданий, оставшихся без электричества, в рабочие помещения.

Ученые Института Вейцмана, которые всегда делились образцами с исследователями в других научных учреждениях, обратились к своим коллегам. "Если в течение последних 16 лет вы получили что-то из моей лаборатории – пожалуйста, сохраните это", – написал Шульдинер на X.

Сейчас Институт Вейцмана реорганизует рабочее пространство, чтобы ученые, чьи лаборатории были повреждены, смогли переехать в общие помещения, пока идет ремонт.

В интервью Ynet президент Института Вейцмана профессор Алон Хен сказал: "Ракеты полностью стерли десятилетия исследований; нам придется начинать с нуля… Помимо предполагаемого ущерба в размере 500 миллионов долларов, был уничтожен огромный объем знаний в области онкологии, мозга, окружающей среды и наук о Земле".

Примерно 400 метров разделяют два разрушенных исследовательских корпуса. Ударная волна разрушила лаборатории и квартиры, где жили студенты со всего мира. Двести студентов и исследователей эвакуированы.

Доктор Цлиль Аст, которая живет недалеко от института, сказала: "Мы получили сообщения в WhatsApp о "катастрофе в Вейцмане". По фотографиям я поняла, что моя лаборатория относительно цела, но у других лабораторий и зданий – огромные повреждения. Самым ценным ресурсом Института Вейцмана являются образцы, которые десятилетиями хранились в лабораториях для научных исследований, – и все они исчезли, потому что у них не бывает резервных копий. Это образцы, пожертвованные людьми, образцы, которые мы получили из больниц для исследования болезней".

Доктор Аст говорит: "Мы начали работать над тем, чтобы спасти все, что можно, всего через несколько часов после падения ракет. Было критически важно сохранить образцы, хранящиеся в специальных холодильниках при температуре -89 °C, и другие – в контейнерах с жидким азотом при температуре -200 °C".

Тысячи людей, включая студентов, докторантов, исследователей и административный персонал, ежедневно работают в кампусе Института Вейцмана.

Профессор Дан Якир, председатель комитета нового научно-исследовательского корпуса, который строился в течение десятилетия, сказал, что корпус должен был начать работать "примерно через шесть месяцев", но теперь он разрушен. Якир оценивает потери в 150 миллионов долларов.

Якир добавил: "Мы потеряли биологические образцы, накопленные за многие годы. Мы можем справиться с финансовым ущербом – боль вызвана научным ущербом и потерей знаний. Биомедицинские исследования занимают годы, чтобы собрать образцы у пациентов с редкими заболеваниями, обработать их и изучить, пока не будут получены результаты и методы лечения. Это стирает десятилетия накопленных знаний и возвращает нас к исходной точке".