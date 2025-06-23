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Экономика

Минфин утвердил формат выплаты компенсаций бизнесам

Война с Ираном
Компенсации и выплаты
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:15
Минфин утвердил формат выплаты компенсаций бизнесам
Снимок экрана
Минфин утвердил формат выплаты компенсаций бизнесам
Снимок экрана
Минфин утвердил формат выплаты компенсаций бизнесам
Снимок экрана

Министерство финансов опубликовало план помощи бизнесам, покрывающий период с 13 июня, то есть с начала операции "Народ как лев", по 30 июня. План аналогичен тому, который был реализован после начала войны "Железные мечи".

Центральным пунктом плана является компенсация за снижение доходов предприятий с годовым оборотом до 400 миллионов шекелей, оборот которых снизился на 25% и более. Размер выплаты зависит от степени снижения доходов и будет определяться по формуле, учитывающей расходы на заработную плату и вложения предприятия. Микропредприятиям будет предоставлен единовременный грант в размере от 1750 до 14 тысяч шекелей, в зависимости от годового оборота и объема снижения.

Еще одним важным пунктом является смягчение условий для ухода в неоплачиваемый отпуск, при этом Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") компенсирует около 70%-75% зарплаты тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск в этот период.

Около 60 миллионов шекелей будет выделено на компенсацию крупным предприятиям с оборотом свыше 400 миллионов шекелей, при этом механизм компенсации еще не определен.

По словам директора бюджетного отдела минфина Йоава Градуса, "это эффективный механизм, который недавно доказал свою состоятельность в реальности, знаком деловому сектору и работникам, и может быть применен немедленно".

Хотя реализация плана требует определенного законодательного процесса, система для подачи заявок на получение компенсаций откроется 15 июля, и через три дня после этого предприятия уже увидят деньги на банковском счете. Параграфы, касающиеся неоплачиваемых отпусков, также будут действовать ретроактивно.

Экономика
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