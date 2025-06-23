Минфин утвердил формат выплаты компенсаций бизнесам

Министерство финансов опубликовало план помощи бизнесам, покрывающий период с 13 июня, то есть с начала операции "Народ как лев", по 30 июня. План аналогичен тому, который был реализован после начала войны "Железные мечи".

Центральным пунктом плана является компенсация за снижение доходов предприятий с годовым оборотом до 400 миллионов шекелей, оборот которых снизился на 25% и более. Размер выплаты зависит от степени снижения доходов и будет определяться по формуле, учитывающей расходы на заработную плату и вложения предприятия. Микропредприятиям будет предоставлен единовременный грант в размере от 1750 до 14 тысяч шекелей, в зависимости от годового оборота и объема снижения.

Еще одним важным пунктом является смягчение условий для ухода в неоплачиваемый отпуск, при этом Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") компенсирует около 70%-75% зарплаты тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск в этот период.

Около 60 миллионов шекелей будет выделено на компенсацию крупным предприятиям с оборотом свыше 400 миллионов шекелей, при этом механизм компенсации еще не определен.

По словам директора бюджетного отдела минфина Йоава Градуса, "это эффективный механизм, который недавно доказал свою состоятельность в реальности, знаком деловому сектору и работникам, и может быть применен немедленно".

Хотя реализация плана требует определенного законодательного процесса, система для подачи заявок на получение компенсаций откроется 15 июля, и через три дня после этого предприятия уже увидят деньги на банковском счете. Параграфы, касающиеся неоплачиваемых отпусков, также будут действовать ретроактивно.