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Экономика

Идет работа над форматом компенсаций пострадавшим от войны работникам и самозанятым

Война с Ираном
Компенсации и выплаты
время публикации: 22 июня 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 18:22

Представители Налогового управления и различных ассоциаций работодателей обсуждают в последние дни механизм компенсаций для пострадавших от войны и закрытия рынка работников.

Как сообщает 13 канал ИТВ, предварительно согласована модель компенсаций в размере до 15 тысяч шекелей пострадавшим от приостановки рынка самозанятым ("ацмаим"), вышедшим в неоплачиваемый отпуск наемным работникам.

Кроме того, обсуждаются варианты государственной компенсации для предприятий, которые были вынуждены закрыться по требованию Командования тылом.

В частности, индивидуальным предпринимателям ("ацмаим") и бизнесам при снижении доходов на 80% и более планируются выплаты компенсации до 15 тысяч шекелей.

Механизм компенсаций будет основан на модели октября 2023 года, он будет включать частичную или полную привязку к индексу потребительских цен.

На данном этапе существуют разногласия по вопросу включения в расчет компенсаций финансовых показателей за май, который был особенно сильным в экономике. Не озвучены прессе и компенсации для предприятий, которые были закрыты из-за иранских ракетных обстрелов.

Механизм оплаты за неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм") для работников также на данном этапе обсуждается, но не оглашается. Окончательная формула компенсаций будет согласована министром финансов и представителями делового сектора в ближайшие дни.

Экономика
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