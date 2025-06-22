Идет работа над форматом компенсаций пострадавшим от войны работникам и самозанятым

Представители Налогового управления и различных ассоциаций работодателей обсуждают в последние дни механизм компенсаций для пострадавших от войны и закрытия рынка работников.

Как сообщает 13 канал ИТВ, предварительно согласована модель компенсаций в размере до 15 тысяч шекелей пострадавшим от приостановки рынка самозанятым ("ацмаим"), вышедшим в неоплачиваемый отпуск наемным работникам.

Кроме того, обсуждаются варианты государственной компенсации для предприятий, которые были вынуждены закрыться по требованию Командования тылом.

В частности, индивидуальным предпринимателям ("ацмаим") и бизнесам при снижении доходов на 80% и более планируются выплаты компенсации до 15 тысяч шекелей.

Механизм компенсаций будет основан на модели октября 2023 года, он будет включать частичную или полную привязку к индексу потребительских цен.

На данном этапе существуют разногласия по вопросу включения в расчет компенсаций финансовых показателей за май, который был особенно сильным в экономике. Не озвучены прессе и компенсации для предприятий, которые были закрыты из-за иранских ракетных обстрелов.

Механизм оплаты за неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм") для работников также на данном этапе обсуждается, но не оглашается. Окончательная формула компенсаций будет согласована министром финансов и представителями делового сектора в ближайшие дни.