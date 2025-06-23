x
23 июня 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 23:23
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет уполномочил министра энергетики увеличить скидки на электричество

время публикации: 23 июня 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 23:23
Кнессет уполномочил министра энергетики увеличить скидки на электричество
Nati Shohat/Flash90

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону о рынке электроэнергии, наделяющую министра энергетики полномочиями по увеличению размера скидки на электричество для определенных категорий потребителей.

Согласно поправке, министр энергетики, после консультации с министром социального обеспечения и с согласия министра финансов, будет иметь право увеличить размер скидки на электричество для пожилых граждан, получающих социальную надбавку от Ведомства национального страхования, сверх установленного законом.

Кроме того, поправка увеличивает максимальную совокупную сумму скидок на электричество с 1,5% от общей стоимости платежей до 1,7% в 2026 году и до 1,9% с 2027 года и далее.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook