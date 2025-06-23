Кнессет уполномочил министра энергетики увеличить скидки на электричество

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону о рынке электроэнергии, наделяющую министра энергетики полномочиями по увеличению размера скидки на электричество для определенных категорий потребителей.

Согласно поправке, министр энергетики, после консультации с министром социального обеспечения и с согласия министра финансов, будет иметь право увеличить размер скидки на электричество для пожилых граждан, получающих социальную надбавку от Ведомства национального страхования, сверх установленного законом.

Кроме того, поправка увеличивает максимальную совокупную сумму скидок на электричество с 1,5% от общей стоимости платежей до 1,7% в 2026 году и до 1,9% с 2027 года и далее.