Адвокатам разрешили заверять документы израильтян за границей по видеоконференции

Комиссия по этике израильской коллегии адвокатов утвердила решение, разрешающее адвокатам заверять аффидевиты, доверенности, договоры и подобные документы, даже когда израильский заявитель находится за границей, посредством связи по видеоконференции Zoom с адвокатом, находящимся в Израиле.

Разрешение касается административных или гражданских целей, то есть для подачи документов в частные организации, административные органы, налоговые органы, Институт национального страхования, земельный кадастр, а также для оформления длительных доверенностей, завещаний и т.д.

На данном этапе решение не распространяется на заверения аффидевитов для нужд судебного разбирательства в израильских судах.

Решение коллегии адвокатов существенно облегчит работу не только адвокатов, но и снизит нагрузку на израильские консульства за границей, и освободит находящихся за границей израильтян от необходимости добираться до ближайшего консульства для заверения документа.