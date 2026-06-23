Риск-премия Израиля вернулась к довоенному уровню

Риск-премия Израиля, основанная на контрактах CDS, опустилась в конце минувшей недели до 49 базисных пунктов, показателя, не виданного с начала войны.

В то же время она все еще выше 40 базисных пунктов - показателя, наблюдавшегося до начала судебной реформы осенью 2022 года. На пике довоенных протестов она находилась на уровне 66 базисных пунктов.

В начале войны в октябре 2023 года риск-премия подскочила до уровня 160 базисных пунктов, а в отдельные моменты была еще выше.

Разница в доходности израильских и американских государственных облигаций также вплотную приблизилась к довоенным уровням.