Израильская компания получила $1 млрд инвестиций от Google и Meta

Израильская компания AppsFlyer объявила о проведении раунда E мобилизации капитала, в рамках которого привлекла миллиард долларов от четырех корпораций - Google, Meta, Unity и Moloco – с оценкой стоимости компании в 2,7 миллиарда долларов.

Большая часть привлеченной суммы пойдет на выкуп акций у предыдущих инвесторов и работников компании.

AppsFlyer основана в 2011 году Ореном Кани и Решефом Маном. Она предоставляет операторам приложений данные в реальном времени о маркетинговых кампаниях в мобильном сегменте, включая показы, клики, установки, использование приложений, покупки и измерение окупаемости инвестиций.

Последний раунд привлечения средств AppsFlyer был проводился в начале 2020 года. Тогда компанию оценили в 1,6 млрд долларов. Штат компании составляет более 1,5 тысяч человек.

Учитывая участие в инвестиции одновременно Google и Meta, она должна будет получить разрешение регуляторов.