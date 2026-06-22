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Экономика

Израильская компания получила $1 млрд инвестиций от Google и Meta

Инвестиции
Стартап
время публикации: 22 июня 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 22:27
Израильская компания получила $1 млрд инвестиций от Google и Meta
AP Photo/Martin Meissner

Израильская компания AppsFlyer объявила о проведении раунда E мобилизации капитала, в рамках которого привлекла миллиард долларов от четырех корпораций - Google, Meta, Unity и Moloco – с оценкой стоимости компании в 2,7 миллиарда долларов.

Большая часть привлеченной суммы пойдет на выкуп акций у предыдущих инвесторов и работников компании.

AppsFlyer основана в 2011 году Ореном Кани и Решефом Маном. Она предоставляет операторам приложений данные в реальном времени о маркетинговых кампаниях в мобильном сегменте, включая показы, клики, установки, использование приложений, покупки и измерение окупаемости инвестиций.

Последний раунд привлечения средств AppsFlyer был проводился в начале 2020 года. Тогда компанию оценили в 1,6 млрд долларов. Штат компании составляет более 1,5 тысяч человек.

Учитывая участие в инвестиции одновременно Google и Meta, она должна будет получить разрешение регуляторов.

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