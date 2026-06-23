Реформа "Что хорошо для США – хорошо для Израиля" утверждена к итоговому чтению

Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям реформу импорта "Что хорошо для США – хорошо для Израиля".

Реформа схожа с ранее утвержденной реформой "Что хорошо для Европы – хорошо для Израиля", однако имеет одно существенное отличие. Если соответствие европейской регуляции открывает доступ в Израиль товарам любой страны, то соответствие американской регуляции – только продукции, произведенной в США.

Такие товары можно будет импортировать и продавать в Израиле без необходимости проходить действующую израильскую процедуру стандартизации.

На первом этапе, который должен вступить в силу в начале 2027 года, реформа охватит ряд потребительских товаров, среди которых игрушки, бутылочки и аксессуары для питья для младенцев, посуда для детей, кровати и колыбели, качели, батуты, детские коляски, детские велосипеды, а также чистящие средства, стиральные порошки и порошки для посудомоечных машин. В дальнейшем к этому маршруту планируется добавить и другие товары.

Наряду с послаблениями в сфере импорта, закон включает и механизмы контроля и безопасности. Импортеры, работающие по американскому маршруту, будут обязаны следить за уведомлениями об отзыве товаров в США и сообщать уполномоченному по стандартизации в Израиле о любых опасениях по безопасности, касающихся товаров, импортированных в рамках нового маршрута.

При этом реформа не будет применяться к продуктам питания, моторным транспортным средствам и противопожарному оборудованию.