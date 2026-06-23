США на 60 дней сняли санкции на иранскую нефть

Министерство финансов США объявило в понедельник, 22 июня, о временном смягчении санкций против Ирана. Основные послабления касаются иранской сырой нефти.

Согласно опубликованной генеральной лицензии по Ирану, все сделки, запрещенные рядом санкционных регламентов правительства, разрешены до 21 августа.

60-дневная лицензия охватывает все операции, связанные с производством, продажей, транспортировкой или разгрузкой сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения, включая суда, ранее подпадавшие под различные санкционные запреты.

- Разрешены сделки, связанные с безопасной стоянкой и якорной постановкой судов с иранской нефтью, охраной здоровья и безопасностью экипажа, аварийным ремонтом и природоохранными мероприятиями.

- Платежи Ирану, иранскому правительству или любому заблокированному лицу за нефть могут производиться в долларах США.

- Лицензия запрещает сделки с лицами или компаниями, базирующимися в Северной Корее, на Кубе, в отдельных "подконтрольных регионах" Украины и Крыма, а также с любой организацией, принадлежащей или контролируемой такими лицами, либо находящейся с ними в совместном предприятии

Министр финансов Скотт Бессент заявил в социальных сетях, что временная отмена санкций, беспрецедентная с 1979 года, стала следствием договоренностей, в рамках которых Иран обязался обеспечить свободное и открытое судоходство в Ормузском проливе и допустить инспекторов МАГАТЭ в страну.

При этом Иран официально опроверг утверждения о готовности сотрудничать с МАГАТЭ.