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Экономика

Израильская оборонная делегация прибыла в Нью-Дели на переговоры по углублению сотрудничества

Оборонка
Индия
время публикации: 23 июня 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 10:50
Амир Барам
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 22 июня, в Нью-Дели прибыла крупная делегация министерства обороны Израиля и оборонной промышленности во главе с гендиректором генерал-майором запаса Амиром Барамом.

Целью визита является расширение двустороннего военного и промышленно-оборонного сотрудничества в рамках индийско-израильского "Особого стратегического партнёрства".

Обсуждается укрепление стратегических связей, продвижение совместных оборонных инициатив, новые возможности промышленной кооперации.

По словам Барама, "визит, являющийся результатом длительного процесса двусторонней подготовки, отражает огромную значимость, которую Индия и Израиль придают расширению развивающегося оборонно-промышленного альянса между ними, но не в меньшей степени - глубину связи между нашими двумя народами".

Экономика
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