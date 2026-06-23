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Экономика

Большой урожай и сильный шекель привели к снижению цен на овощи и фрукты

Цены
Потребление
Сельское хозяйство
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:47
Большой урожай и сильный шекель привели к снижению цен на овощи и фрукты
Nati Shohat/FLASH90

В последние недели цены на базовые овощи и фрукты в торговых сетях резко снизились. Помидоры, огурцы, капуста, морковь продаются по 2-3 шекеля за килограмм.

Значительная часть фруктов тоже позволяет оставить сдачу с 10 шекелей за килограмм, а арбузы продаются по 2-3 шекеля за кг.

Причиной падения цен стал высокий урожай в сочетании с проблемами экспорта из-за подорожавшего шекеля. Как следствие, рынок ситуативно оказался перенасыщен.

Портал ynet сообщает со ссылкой на источники в отрасли, что еще одной причиной снижения цен является замедление продаж в розничных сетях, которое пока не отразилось в их отчетах за первый квартал из-за выпавшего на этот период праздника Песах.

Экономика
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