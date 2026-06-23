Минобороны проверяет возможность размещения акций "Авиационной промышленности" и "Рафаэля" на Уолл-стрит

Министерство обороны Израиля совместно с руководством государственных оборонных концернов "Авиационная промышленность" и "Рафаэль" рассматривают возможность провести частичную приватизацию путем первичного размещения акций на Уолл-Стрит, а не на Тель-Авивской фондовой бирже, сообщает Reuters.

Согласно агентству, израильская делегация планирует поездку в СШа в середине июля 2026 года. Размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже может позволить производителям систем ПРО "Хец" и "Железный купол" избежать более строгих требований к раскрытию информации, действующих на израильском рынке.

Делегация встретится в Нью-Йорке с регуляторами, юристами и андеррайтерами, чтобы сформулировать позицию по вопросу о возможности и необходимости размещения акций государственных оборонных компаний или их дочерних структур.

Согласно публиковавшимся ранее сообщениям, министерство обороны и управление госкомпаний приняли решение провести первичное размещение акций обоих концернов одновременно, чтобы избежать негативного влияния одного размещения на другое.

Текущая оценка рыночной стоимости "Авиационной промышленности" составляет около 100 миллиардов шекелей, "Рафаэля" – около 60 миллиардов шекелей. В обоих случаях планируется размещение до 30% акций.