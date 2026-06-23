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Экономика

Обвал Kospi и SpaceX: рынки теряют аппетит к риску

Биржа
время публикации: 23 июня 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 15:26
Обвал Kospi и SpaceX: рынки теряют аппетит к риску
AP Photo/Julia Nikhinson

Волна продаж в технологическом секторе охватила биржи от Уолл-стрит до Сеула, стирая часть эйфории, накопленной за предыдущую неделю.

Фьючерсы на Nasdaq падают на 2,4%, S&P 500 теряет 1,4%, а акции производителей чипов на предторговых сессиях обваливаются на 6%.

В Азии падение оказалось еще резче: южнокорейский индекс Kospi потерял 10%, ведомый SK Hynix и Samsung.

По оценкам аналитиков, речь идет о сочетании нескольких факторов. Инвесторы, накопившие значительную прибыль за время ралли на теме искусственного интеллекта, начали ее фиксировать на фоне сомнений в дальнейших темпах роста спроса и адекватности текущих оценок.

Кроме того, выросли опасения, что колоссальные капиталовложения облачных гигантов в инфраструктуру ИИ не принесут достаточной отдачи.

Параллельно продолжает остывать и эйфория вокруг недавней первичной эмиссии акций SpaceX Илона Маска. Акция потеряла более 30% своей пиковой стоимости, вернувшись к цене первичного размещения.

Экономика
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