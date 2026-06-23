Утверждено создание транспортных управлений для агломераций Тель-Авива, Хайфы и Иерусалима

Экономическая комиссия Кнессета одобрила ко второму и третьему чтениям законопроект о создании агломерационных транспортных управлений для Гуш-Дана, Иерусалима и Хайфы.

Новые управления получат широкие полномочия по управлению общественным транспортом, формированию транспортной политики, планированию маршрутов общественного транспорта, регулированию движения, парковок, инфраструктуры, светофоров и контролю за соблюдением правил.

Управление Гуш-Дана будет отвечать за транспортные вопросы в Тель-Авиве-Яффо, Бней-Браке, Холоне, Рамат-Гане, Бат-Яме, Герцлии, Гиватаиме и Рамат-а-Шароне. При этом у Тель-Авива будут около трети голосов в совете управления.

В хайфском управлении Хайфа будет располагать почти половиной голосов, а в иерусалимском управлении большинство голосов будет у столичной мэрии.

Решение о создании агломерационного транспортного управления для Беэр-Шевы и Негева будет приниматься отдельно. Также продолжается рассмотрение вопроса о включении в зону ответственности тель-авивского управления Ришон ле-Циона.