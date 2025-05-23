Опубликован тендер на строительство жилья на месте аэродрома Герцлии
время публикации: 23 мая 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 10:43
Земельное управление продолжает продвигать планы по застройке территории аэродрома Герцлии, который должен прекратить работу уже в следующем месяце.
После того, как комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила общий план застройки территории аэродрома еще в 2023 году, на этой неделе Земельное управление опубликовало четыре тендера на строительство 1915 единиц жилья.
Из этого числа 574 единицы жилья будут предназначены под долгосрочную аренду, а 350 единиц – под социальное жилье для пожилых ("диюр муган").
Также планируется строительство 33 тысяч кв.м. торговых и офисных площадей и 34 тысячи кв.м. открытых пространств.