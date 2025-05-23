"Глобс": в ближайшие недели состоятся итоговые испытания "Щита света"

Разработка лазерной системы ПРО "Щит света" выходит на финишную прямую. В ближайшие недели должны состояться решающие испытания системы.

Как сообщает "Глобс" со ссылкой на высокопоставленный оборонный источник, если испытания будут признаны успешными, система будет объявлена оперативной в последнем квартале 2025 года.

Напомним, что в октябре 2024 года министерство обороны Израиля подписало контракт на закупку у концернов "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот" партии лазерных систем противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"). Стоимость сделки – 2 миллиарда шекелей.

Каждая система "Маген Ор" будет стоить около 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (приводимая в статье Walla оценка, озвученная в свое время Нафтали Беннетом, когда он был премьер-министром Израиля) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система "Маген Ор" использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных снарядов, относительно небольших ракет ближнего радиуса действия, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. Система способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.

Та версия "Маген Ор", которая должна быть поставлена на вооружение ЦАХАЛа, неспособна сбивать тяжелые баллистические ракеты. Для этого нужен гораздо более мощный лазер. Такого оружия на сегодняшний день нет ни у одной страны, включая США, Китай и Россию.

Не исключено, что в будущем Израиль будет поставлять "Маген Ор" в другие страны. Однако в настоящее время речь идет о поставках этих систем исключительно для нужд ЦАХАЛа.

Как отмечалось выше, официально сроки поставки системы "Маген Ор" не называются. Ранее СМИ писали, что система вероятно поступит на вооружение ЦАХАЛа в конце 2025 года. Однако некоторые военные эксперты говорят о том, что на внедрение этой системы как одного из основных элементов израильской ПВО могут уйти несколько лет.

Важно, что, судя по публикуемой информации, несколько установок "Маген Ор", заказанных министерством обороны Израиля три года назад, будут получены почти одновременно.