Испания оштрафовала пять бюджетных авиакомпаний за нарушение прав потребителей

Испания оштрафовала пять бюджетных авиакомпаний – Ryanair, EasyJet, Vueling, Norwegian Air и Volotea – за нарушение прав потребителей, сообщает ВВС.

Поводом стали доплаты, которые лоукостеры требуют от клиентов за различные услуги, в том числе ручную кладь, выбор места при полете с детьми и распечатку посадочного талона в аэропорту. Глава Ryanair заявил, что из-за этого решения компания не сможет устанавливать низкие цены на билеты.

Испанское министерство социальных прав и защиты прав потребителей сообщило, что общий размер штрафов для пяти компаний составит 179 млн евро, и их причиной стали "неправомерные практики". К ним власти страны также причислили отказ принимать наличные при покупке билетов в аэропорту.

Самый большой штраф – 107,8 млн евро – получила ирландская компания Ryanair, которая является крупнейшим лоукостером в Европе и вторым по объемам перевозок в мире. Она одной из первых стала требовать доплату за ручную кладь (такая практика началась в ноябре 2018 года).

Vueling должна будет заплатить 39,3 млн евро, EasyJet – 29,1 млн, Norwegian Air – 1,6 млн, а Volotea – 1,2 млн.

Размер штрафа определен в зависимости от того, насколько серьезными власти считают нарушения и сколько, по их мнению, авиакомпании заработали благодаря этим нарушениям.