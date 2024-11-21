Авиакомпания Ryanair сообщила, что не вернется в Израиль до апреля 2025 года

В четверг, 21 ноября, ирландская бюджетная компания Ryanair объявила, что не вернется на израильские маршруты до апреля 2025 года. В авиакомпании обвиняют израильское Управление аэропортами в отказе от сотрудничества.

На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что две крупные бюджетные компании Wizz Air и Ryanair проявили заинтересованность в возвращении в Израиль в ближайшее время, если в международном аэропорту будет открыт 1-й терминал, в котором обязательные сборы намного ниже, чем в 3-м терминале. При этом Ryanair выражала готовность возобновить полеты по 22 направлениям.

Управление аэропортов Израиля приняло решение с 1 ноября перевести все международные рейсы в 3-й терминал. 1-й терминал, согласно этому решению, возобновит работу не раньше 29 марта.

Из Управления аэропортов новостной службе медиакорпорации "Кан" сообщили, что 1-й терминал будет открыт, если Ryanair или любая другая западная авиакомпания обязуется вернуться в Израиль на постоянной основе и в том объеме, который бы оправдывал открытие терминала.