Ирак покупает у Южной Кореи системы ПВО на $2,8 млрд

Министерство обороны Ирака объявило о подписании договора с южнокорейской компанией LIG NEXT о покупке систем противовоздушной обороны на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Система Cheongung II (KM-SAM) является ЗРК средней дальности, разработанным при непосредственном участии российских конструкторских бюро "Алмаз-Антей" и "Факел", и базирующимся на технологиях, используемых в российских ЗРК C-350Э и С-400.

Батареи Cheongung II способны сбивать ракеты и самолеты на дистанции до 40 км и на высоте до 15 км.

Ранее эти южнокорейские комплексы закупили ОАЭ и Саудовская Аравия.