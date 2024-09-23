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Экономика

Ирак покупает у Южной Кореи системы ПВО на $2,8 млрд

время публикации: 23 сентября 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 11:46

Министерство обороны Ирака объявило о подписании договора с южнокорейской компанией LIG NEXT о покупке систем противовоздушной обороны на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Система Cheongung II (KM-SAM) является ЗРК средней дальности, разработанным при непосредственном участии российских конструкторских бюро "Алмаз-Антей" и "Факел", и базирующимся на технологиях, используемых в российских ЗРК C-350Э и С-400.

Батареи Cheongung II способны сбивать ракеты и самолеты на дистанции до 40 км и на высоте до 15 км.

Ранее эти южнокорейские комплексы закупили ОАЭ и Саудовская Аравия.

Экономика
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