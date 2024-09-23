Минсельхоз пытается предотвратить дефицит помидоров перед праздниками

Министерство сельского хозяйства, проведя оценку ситуации, открыло дополнительную квоту на беспошлинный ввоз в Израиль 5000 тонн помидоров. Квота будет действовать с 23 сентября до конца декабря.

В начале августа министерство сельского хозяйства также открывало квоту на беспошлинный импорт 5000 тонн помидоров в Израиль, из них было ввезено 2500 тысяч тонн.

Дефицит помидоров на израильском рынке, повлекший за собой резкий рост цен, является следствием резни 7 октября и последовавшей за ней войны "Железных мечей", поскольку более 60% израильских помидоров выращивались в окрестностях сектора Газы. На это наложились турецкий бойкот и обнаружение холеры в Иордании, лишившие рынок двух основных источников импорта помидоров.

Кроме того, сектор Газы, обеспечивавший помидорами себя и Палестинскую автономию, на данный момент сам стал потребителем помидоров через международные гуманитарные организации, закупающие продукцию в Израиле.