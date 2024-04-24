В США отменены параграфы договоров о найме, запрещающие переход к конкурентам

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о запрете на включение в договоры о найме параграфа о запрете на переход к конкурентам (non competition). Комиссия также объявила недействительными такие параграфы в действующих договорах о найме.

Президент США Джо Байден приветствовал решение FTC, заявив, что рабочие должны иметь право выбирать работу, где им лучше платят и предоставляют лучшие условия.

Напомним, что в Израиле параграф о запрете на конкуренцию считается незаконным и не признается судами за некоторыми исключениями.