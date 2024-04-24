x
24 апреля 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2024
|
24 апреля 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В США отменены параграфы договоров о найме, запрещающие переход к конкурентам

время публикации: 24 апреля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 08:35
В США отменены параграфы договоров о найме, запрещающие переход к конкурентам
AP Photo/Alex Brandon

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о запрете на включение в договоры о найме параграфа о запрете на переход к конкурентам (non competition). Комиссия также объявила недействительными такие параграфы в действующих договорах о найме.

Президент США Джо Байден приветствовал решение FTC, заявив, что рабочие должны иметь право выбирать работу, где им лучше платят и предоставляют лучшие условия.

Напомним, что в Израиле параграф о запрете на конкуренцию считается незаконным и не признается судами за некоторыми исключениями.

fb tel insta twitter youtube tictok