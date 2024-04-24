Сенат США утвердил пакет финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам Индо-Тихоокеанском регионе

Сенат США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Инициативы поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против.

"Закон о мире в XXI веке, основанном на мощи", предусматривающий, среди прочего, выделение 95 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и Тайваню, передан на подпись президенту США Джо Байдену.

В рамках этого закона Украина получит около 61 миллиарда долларов военной помощи, 8,1 миллиарда долларов будут выделены на помощь Тайваню и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, 26,4 миллиарда долларов будут выделены Израилю, однако эта сумма также будет включать гуманитарную помощь сектору Газы (несколько миллиардов долларов).

Помощь Израилю, среди прочего, будет включать 4 миллиарда долларов на пополнение арсенала противоракет для "Железного купола" и "Пращи Давида", а также на закупку новых батарей. 1,2 миллиарда долларов будут выделены на находящуюся в разработке лазерную систему ПРО "Железный луч". 4,4 миллиарда долларов пойдут на восстановление запаса других видов боеприпасов, 3,5 миллиарда – на закупку продвинутых оружейных систем и оборонных услуг. 2,4 миллиарда долларов предназначены для сил США на Ближнем Востоке для отражения угроз Израилю.

Пакет законов включает пункт о конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарили Сенат США за утверждение пакета финансовой помощи.