Турция, Ирак, ОАЭ и Катар договорились о строительстве "Пути развития"

Министры транспорта Турции, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара подписали протокол о намерениях по сотрудничеству с целью строительства проекта "Путь развития".

Проект стоимостью 17 миллиардов долларов предусматривает строительство шоссейного и железнодорожного маршрутов протяженностью 1200 километров, которые соединят порты Ирака и Турции, существенно сократив время для доставки грузов из стран Персидского залива в Европу.

Напомним, что ОАЭ также участвуют в проекте по продвижению транспортного коридора из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль.