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Турция, Ирак, ОАЭ и Катар договорились о строительстве "Пути развития"

время публикации: 24 апреля 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 07:41
Турция, Ирак, ОАЭ и Катар договорились о строительстве "Пути развития"
AP Photo/ Nabil al-Jurani

Министры транспорта Турции, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара подписали протокол о намерениях по сотрудничеству с целью строительства проекта "Путь развития".

Проект стоимостью 17 миллиардов долларов предусматривает строительство шоссейного и железнодорожного маршрутов протяженностью 1200 километров, которые соединят порты Ирака и Турции, существенно сократив время для доставки грузов из стран Персидского залива в Европу.

Напомним, что ОАЭ также участвуют в проекте по продвижению транспортного коридора из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль.

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