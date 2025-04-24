Утверждено строительство торгово-промышленной зоны в Бейт-Арье
время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:56
Окружная комиссия по проектированию и строительству округа Иудеи и Самарии утвердила к подаче протестов план строительства торгово-промышленной зоны в местном совете Бейт-Арье-Офарим.
В создание промзоны на площади 650 дунамов будут вложены около 200 миллионов шекелей.
В зоне предусматриваются промышленные, офисные, торговые площади, общественные здания и открытые пространства, подземные паркинги и терминалы общественного транспорта.