x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 11:56
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждено строительство торгово-промышленной зоны в Бейт-Арье

время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:56
Утверждено строительство торгово-промышленной зоны в Бейт-Арье
Flash90. Фото: Т.Ньюберг

Окружная комиссия по проектированию и строительству округа Иудеи и Самарии утвердила к подаче протестов план строительства торгово-промышленной зоны в местном совете Бейт-Арье-Офарим.

В создание промзоны на площади 650 дунамов будут вложены около 200 миллионов шекелей.

В зоне предусматриваются промышленные, офисные, торговые площади, общественные здания и открытые пространства, подземные паркинги и терминалы общественного транспорта.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 сентября 2019

В Иерусалиме открылась новая промзона
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 апреля 2018

Государство вложит 80 миллионов шекелей в новую промзону в Нагарии