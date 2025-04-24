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Экономика

Google требует от работающих удаленно вернуться в офисы

время публикации: 24 апреля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:53
Google требует от работающих удаленно вернуться в офисы
AP Photo/Jeff Chiu

Телекомпания CNBC сообщает, что сотрудники нескольких департаментов корпорации Google получили уведомление, что если они не хотят попасть под запланированное сокращение штата, они должны вернуться работать из офиса.

Уведомление было разослано на фоне планов Google по сокращению штата на 12 тысяч человек по всему миру и предложения для работников уволиться по собственному желанию.

Работникам, живущим далеко от центров Google, предлагается одноразовая выплата на переезд в радиус 50 миль от любого из центров Google.

На текущий момент штат корпорации составляет 183 тысячи человек

Экономика
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