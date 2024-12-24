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Экономика

Второй год подряд количество закрывающихся бизнесов сильно превышает количество новых

Статистика
Малый бизнес
время публикации: 24 декабря 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 07:12
Второй год подряд количество закрывшихся бизнесов в Израиле сильно превышает количество новых
Flash90

Согласно данным компании Coface BDO, в 2024 году закрылись 59 тысяч бизнесов, что является вторым показателем за последние годы после 2020 года, когда в первый год пандемии закрылись 74 тысячи бизнесов.

В 2023 году закрылись 57 тысяч бизнесов, в 2019, 2021 и 2022 годах этот показатель находился в районе отметки в 40 тысяч бизнесов.

Параллельно в год войны открылись только 37,4 тысячи новых бизнесов, что является самым низким показателем за последние годы, включая первый год пандемии, когда открылись 37,9 тысяч бизнесов.

В 2023 году появились 38 тысяч новых бизнесов, в 2019, 2021 и 2022 годах открывалось около 46 тысяч новых бизнесов в год.

Таким образом, второй год подряд и третий год из последних шести количество закрывшихся бизнесов значительно превышает количество новых бизнесов.

Сильнее всего пострадали бизнесы в сферах туризма, строительства и сельского хозяйства.

Экономика
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