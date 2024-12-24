Кнессет утвердил дополнительный оборонный бюджет и одобрил продление режима ЧП на год

В ночь на 24 декабря на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях – 62 голосами "за", при 52 голосах "против" – был одобрен закон о дополнительном оборонном бюджете на 2024 финансовый год.

Был одобрен закон об увеличении дефицита бюджета за счет расходов государства на безопасность во время войны. Согласно принятому закону, общий уровень дефицита на 2024 год не превысит 7,7% валового национального продукта, а разрешенные государственные расходы увеличатся на 17,8% по сравнению с прошлым годом.

Также Кнессет одобрил продление чрезвычайного положения в стране еще на год, до декабря 2025 года. С соответствующим запросом выступило правительство Израиля. В условиях чрезвычайного положения правительство может принимать чрезвычайные постановления, отменяющие действующие законы на время действия чрезвычайного положения.