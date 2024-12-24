Почему новые репатрианты теряют кредитный рейтинг, и как этого избежать

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Вы когда-нибудь проверяли свой кредитный рейтинг, он же BDI? Персональный кредитный рейтинг играет ключевую роль в экономической жизни каждого человека в Израиле. Кредитная история – это ваше "финансовое лицо", на которое в первую очередь смотрят все финансовые учреждения. Однако для новых репатриантов, не имеющих опыта в израильской финансовой системе, разобраться в том, как это работает, может быть сложно.

Почему это важно?

У каждого гражданина Израиля, когда ему исполняется 18 лет, появляется кредитный рейтинг, а у новых репатриантов это происходит в момент приезда. При этом и те, и другие могут сразу получить 900 баллов. В дальнейшем кредитный рейтинг будет зависеть от вашей кредитной истории.

BDI отражает качество вашей кредитной истории и вашу надежность как заемщика. Если в будущем вы планируете покупку квартиры или машины, хотите открыть бизнес либо просто увеличить кредитные рамки – предлагаемые вам процентные ставки будут зависеть именно от кредитного рейтинга. Чем выше ваш BDI, тем больше шансов на получение выгодных условий.

Из чего складывается кредитная история? Простой пример: многие русскоязычные репатрианты по приезду опасаются брать кредитные карты и предпочитают пользоваться только дебетовыми картами либо наличными. Но в Израиле это не пойдет вам на пользу. Кредитная карта – это не только удобное платежное средство для покупок, но и важный показатель вашей финансовой активности. Каждому гражданину стоит оформить кредитную карту, потому что это покажет банку, что вы умеете обращаться с его инструментами.

Важные советы, которые помогут новым репатриантам сохранить свой кредитный рейтинг положительным:

Оплачивайте счета за коммунальные услуги, взносы по ссудам и потраченное по кредитным картам вовремя. Рассмотрите возможность настройки автоплатежей ("ораат кева"), чтобы избежать просрочек. Они очень негативно влияют на ваш рейтинг.

Старайтесь не использовать более 30-50% от утвержденного кредитного лимита вашей кредитной карты.

Если лимит слишком низкий, при необходимости запросите его увеличение.

Избегайте возврата чеков. Выписывая чек, убедитесь, что на вашем счёте достаточно средств. Следите за своим финансовым состоянием, прогнозируйте доходы и расходы.

Создавайте положительную кредитную историю.

Если вы только приехали в Израиль и у вас ещё нет местной кредитной истории, начните с небольших ссуд или умеренного использования кредитных карт, чтобы улучшить свой рейтинг.

Проверяйте свой кредитный рейтинг. Запросите кредитный отчёт у уполномоченной компании и убедитесь, что в вашем рейтинге или в отчётах на ваше имя нет ошибок.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам снизить финансовые риски и создать положительную финансовую репутацию.

Где получить информацию и как все узнать?

Вы можете заказать отчет о своей кредитной истории один раз в год бесплатно на сайте Банка Израиля creditdata.org.il.

В нем вы найдете информацию о своих банковских счетах, условиях ссуд, вернувшихся чеках и платежах по постоянному распоряжению ("ораат кева"), а также данные о кредитных картах, включая их рамки, задолженности и проценты.

Для проверки самого кредитного рейтинга можно использовать мобильное приложение Captain Credit, где уровень вашего рейтинга обозначается разными цветами.

Что означает цвет вашего кредитного рейтинга?

Зеленый – у вас отличная репутация. Вы вовремя платите по счетам и грамотно пользуетесь кредитами. Это идеальный статус.

Красный – признак серьезных проблем. Он сигнализирует о банкротстве, долгах, переданных в исполнительное производство, ограничениях на счёте или вернувшихся чеках.

Если вы проверили и узнали, что ваш кредитный рейтинг невысокий или негативный, не переживайте! Важно знать, что это не приговор. Рейтинг можно улучшить самостоятельно или с помощью профессионалов, которые специализируются в этой сфере и хорошо знакомы с бюрократическими и юридическими процессами.

Одним из лидеров в этой области является компания Credit Clean. Уже более 10 лет она помогает клиентам справляться с такими задачами, как улучшение кредитного рейтинга и исправление негативной кредитной истории. Специалисты компании также консультируют по вопросам ипотечных ссуд и кредитов. Благодаря многолетнему опыту и сотрудничеству с банками и кредитными организациями в Израиле, эксперты компании помогают клиентам сократить расходы на проценты и комиссии, а также увереннее планировать своё финансовое будущее.

Убедитесь, что ваш кредитный рейтинг соответствует вашим целям, проверив его сегодня. Вы можете обратиться в Credit Clean и получить бесплатную консультацию на русском языке без каких-либо обязательств. Заказать бесплатную консультацию можно на сайте компании.