Эвакуацию жителей севера продлят до февраля

ЦАХАЛ и министерство обороны рекомендовали правительству продлить эвакуацию жителей населенных пунктов вдоль границы с Ливаном до февраля 2025 года.

В связи с этим министерство финансов и министр Зеэв Элькин, отвечающий за восстановление пострадавших населенных пунктов севера и юга, в ближайшие дни представят решение о выделении миллиарда шекелей на финансирование эвакуации.

На текущий момент в эвакуации находятся около 65 тысяч жителей севера, из которых около 15 тысяч – в отелях, а около 50 тысяч – арендуют жилье, получая от государства 200 шекелей в день на взрослого и 100 на ребенка.