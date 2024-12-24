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Экономика

Эвакуацию жителей севера продлят до февраля

Операция "Стрелы севера"
Компенсации и выплаты
время публикации: 24 декабря 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 16:30
Эвакуацию жителей севера продлят до февраля
David Cohen/Flash90

ЦАХАЛ и министерство обороны рекомендовали правительству продлить эвакуацию жителей населенных пунктов вдоль границы с Ливаном до февраля 2025 года.

В связи с этим министерство финансов и министр Зеэв Элькин, отвечающий за восстановление пострадавших населенных пунктов севера и юга, в ближайшие дни представят решение о выделении миллиарда шекелей на финансирование эвакуации.

На текущий момент в эвакуации находятся около 65 тысяч жителей севера, из которых около 15 тысяч – в отелях, а около 50 тысяч – арендуют жилье, получая от государства 200 шекелей в день на взрослого и 100 на ребенка.

Экономика
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