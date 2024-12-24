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Экономика

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год в размере $895 млрд

Бюджет
США
Пентагон
Джо Байден
время публикации: 24 декабря 2024 г., 05:23 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 05:33
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год в размере $895 млрд
AP Photo/Ben Curtis

Президент США Джо Байден 23 декабря утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября 2024 года) в размере $895 млрд, сообщает пресс-служба Белого дома.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект 11 декабря, Сенат – 18 декабря.

Текст документа насчитывает 1800 страниц.

Основные средства выделяются на программы министерства обороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки.

Документ предусматривает запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором.

Экономика
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