Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год в размере $895 млрд

Президент США Джо Байден 23 декабря утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября 2024 года) в размере $895 млрд, сообщает пресс-служба Белого дома.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект 11 декабря, Сенат – 18 декабря.

Текст документа насчитывает 1800 страниц.

Основные средства выделяются на программы министерства обороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки.

Документ предусматривает запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором.