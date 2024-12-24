Израильский туризм: теперь на подъем или дальше в пропасть?

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Израиль всегда славился своим туристическим разнообразием. Выбор достопримечательностей и возможностей для туризма настолько велик для такой крошечной страны, что других подобных в мире нет.

От коралловых рифов Эйлата до заснеженного Хермона. От уникального микроклимата Мертвого моря до пляжей Средиземного моря и озера Кинерет.

Это центр трех религий и Мекка для любителей истории и археологии.

Но во время войны самый сильный экономический удар пришелся именно по туристической отрасли и в первую очередь – по израильским отелям. Согласно данным, опубликованным министерством туризма перед последним праздником Рош а-Шана, спад въездного туризма нанес израильской экономике убыток в размере 18,7 миллиарда шекелей, а сокращение внутреннего туризма обошлось еще в 756 миллионов шекелей.

​​С начала войны в Израиле из-за падения потока иностранных туристов прекратили свою деятельность около 90 отелей. Это 20% от общего числа гостиниц в стране.

С начала года зарегистрировано лишь 1,6 миллиона ночёвок иностранных гостей, что в пять раз меньше, чем в прошлом году. Заполняемость отелей даже с учетом эвакуированных составляет 50-60%.

Многие владельцы гостиниц обратились за поддержкой к государству, но его помощи недостаточно для покрытия убытков, которые уже составляют миллиарды шекелей. Министерство туризма оплатило отелям почти 5,5 миллиарда шекелей за размещение эвакуированных, но расходы намного превышают эту сумму. Работники гостиничного бизнеса массово теряют работу.

Эксперты отмечают, что восстановление туризма может занять годы.

Ещё до войны местная гостиничная сфера испытывала немало проблем: в то время как в большинстве стран туризм стремительно восстанавливался после пандемии коронавируса, в Израиле этого не произошло. В 2022 году количество побывавших в нашей стране туристов было на 41% ниже, чем в предкризисном 2019 году.

Как же израильские отели справляются после начала войны? Об этом рассказывает Бени Леви, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам крупнейшей гостиничной сети Isrotel

Это, безусловно, был один из самых непростых периодов в истории компании, – говорит Бени, – нам пришлось очень динамично реагировать на все происходящее. Уже в ночь с 7 на 8 октября мы начали принимать эвакуированных в наших отелях в Эйлате и на Мертвом море. В течение следующих трех месяцев мы принимали эвакуированных жителей практически всех кибуцев из окрестностей сектора Газа. Мы буквально превратили наши отели в их дома, что потребовало абсолютно другой организации. Это не обычные гости, они приехали надолго и даже с домашними животными. Они перенесли свою общинную жизнь из кибуцев в наши отели. Мы адаптировались, превращая отели в сообщества, в которых они жили. А в декабре и январе начали прибывать также эвакуированные с севера.

Мы не поступали как некоторые другие сети, не скупились и принимали эвакуированных во всех гостиницах, включая самые эксклюзивные и элитные. Где могли помочь и поселить эвакуированных, мы принимали.

Сегодня большинство жителей юга уже вернулись домой, но несколько отелей по-прежнему работают для граждан, которые все еще вынуждены оставаться вдали от дома.

Постепенно многие отели начали возвращаться к полноценной деятельности. Особенно много работы было в Эйлате, так как поездки за границу стали малодоступны израильтянам из-за ухода авиакомпаний, а север закрыт. Но людям хотелось отдохнуть.

Сохранение коллектива было для нас первостепенной задачей, ведь это люди, которые работают у нас годами, являются основой и главным капиталом нашей компании. Мы приложили значительные усилия и справились с этой задачей. Сегодня в Эйлате, например, мы даже сталкиваемся с нехваткой рабочей силы, что, впрочем, давно является характерным явлением для гостиничной отрасли Израиля.

Сегодня и в Эйлате, и на Мертвом море наблюдается большое количество отдыхающих израильтян. Однако в районах, где основную долю туристов – до 80% – составляли иностранцы, таких как Тель-Авив и Иерусалим, ситуация остается значительно более сложной.

Несмотря на то что государство оплачивало услуги отелей по минимальным расценкам, это все же помогло нам удержаться на плаву в течение всех этих месяцев. Однако я считаю, что в государственном бюджете должен быть предусмотрен компенсационный механизм для гостиниц, принимавших эвакуированных. Это необходимо для восстановления, ведь если гостиничный номер используется как постоянное жилье – с личными вещами, круглосуточным пребыванием, животными и другими аспектами – его износ несопоставим с обычным использованием номеров, когда гости приходят и уходят.

Сейчас мы предпринимаем активные действия для привлечения туристов и восстановления отрасли. В частности, активно развиваем наш клиентский клуб "Хуг а-Шемеш" – за последние полтора-два года мы практически удвоили число членов клуба и сегодня оно составляет уже почти миллион человек. Это очень выгодное предложение. Для клиентов клуба мы проводим десятки маркетинговых акций в течение всего года, каждую неделю и каждый месяц – специальные предложения, скидки, развлечения. Многое предлагается эксклюзивно для членов клуба. Они также накапливают баллы, которые можно использовать в наших отелях. Стоимость членства очень низкая – она составляет 250 шекелей на два года, что фактически окупается уже после первого использования, поскольку клиенту предоставляется скидка 10% на первую поездку. Это полностью покрывает стоимость членства, а иногда даже более.

В эти дни мы вновь открываем для израильтян север страны. Гостиницы в этом регионе больше не находятся под угрозой обстрелов, их постепенно покидают размещенные там эвакуированные. Уже доступна для бронирования гостиница Gomeh на берегу Кинерета, а наш знаменитый отель Mitzpe Hayamim из Exclusive collection в начале февраля тоже откроет свои двери для гостей после реновации.

Меня часто спрашивают: как вам удалось не только удержаться на плаву, но и развиваться, обновляться, сохранять персонал и открывать новые гостиницы? В чем секрет? Это вовсе не секрет. Isrotel давно имеет очень высокую репутацию, и мы стараемся чтобы она оставалась таковой при любых обстоятельствах. Мы собственноручно создали себе имя и репутацию благодаря бескомпромиссному уровню обслуживания и комфорту во всех гостиницах сети. Мы всегда соблюдаем самые высокие стандарты качества. В каждой гостинице Isrotel, например, регулярно проводится капитальный ремонт. Прямо сейчас несколько отелей закрыты на реновацию. Мы постоянно инвестируем в обновление и улучшение, это бесконечный процесс. Я думаю, что наши гости ценят именно это, они понимают, почему Isrotel – это лучший выбор, когда они хотят отдохнуть в Израиле.

Лучше познакомиться с гостиничной сетью Isrotel, ее гостиницами, мероприятиями и клубом "Хуг а-Шемеш" можно по ссылке isrotel.co.il