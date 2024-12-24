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Экономика

Минобороны заказало "Авиационной промышленности" крупную партию противоракет "Хец-3"

Оборонка
ПРО
время публикации: 24 декабря 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 19:53
Минобороны заказало "Авиационной промышленности" крупную партию противоракет "Хец-3"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство обороны Израиля и государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" подписали договор на поставку ЦАХАЛу крупной партии противоракет "Хец-3".

Стоимость сделки не указывается, однако оценивается в несколько миллиардов шекелей.

Следует отметить, что "Авиационная промышленность" (IAI) является генеральным подрядчиком проекта, в котором, помимо нее, участвуют заводы МАЛАМ и "Эльта", концерны "Эльбит Маарахот" и "Рафаэль", компания "Томер" и американская компания "Старк".

За последний год системы ПРО "Хец-2" и "Хец-3" приняли участие в отражении ракетных обстрелов из Ирана и Йемена, показав высокие уровни успешных перехватов. Впервые в мире был произведен перехват баллистической ракеты вне атмосферы,

Экономика
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