Минобороны заказало "Авиационной промышленности" крупную партию противоракет "Хец-3"

Министерство обороны Израиля и государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" подписали договор на поставку ЦАХАЛу крупной партии противоракет "Хец-3".

Стоимость сделки не указывается, однако оценивается в несколько миллиардов шекелей.

Следует отметить, что "Авиационная промышленность" (IAI) является генеральным подрядчиком проекта, в котором, помимо нее, участвуют заводы МАЛАМ и "Эльта", концерны "Эльбит Маарахот" и "Рафаэль", компания "Томер" и американская компания "Старк".

За последний год системы ПРО "Хец-2" и "Хец-3" приняли участие в отражении ракетных обстрелов из Ирана и Йемена, показав высокие уровни успешных перехватов. Впервые в мире был произведен перехват баллистической ракеты вне атмосферы,