Минобороны заказало "Авиационной промышленности" крупную партию противоракет "Хец-3"
время публикации: 24 декабря 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 19:53
Министерство обороны Израиля и государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" подписали договор на поставку ЦАХАЛу крупной партии противоракет "Хец-3".
Стоимость сделки не указывается, однако оценивается в несколько миллиардов шекелей.
Следует отметить, что "Авиационная промышленность" (IAI) является генеральным подрядчиком проекта, в котором, помимо нее, участвуют заводы МАЛАМ и "Эльта", концерны "Эльбит Маарахот" и "Рафаэль", компания "Томер" и американская компания "Старк".
За последний год системы ПРО "Хец-2" и "Хец-3" приняли участие в отражении ракетных обстрелов из Ирана и Йемена, показав высокие уровни успешных перехватов. Впервые в мире был произведен перехват баллистической ракеты вне атмосферы,