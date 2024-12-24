"Шуферсаль" оштрафуют на 2 млн шекелей за введение покупателей в заблуждение

Управление по защите прав потребителя намерено наложить на сеть "Шуферсаль" штраф в размере 2,13 миллиона шекелей за серию нарушений, связанных с указанием цен на товары в отделениях оптовой торговли Cash & Carry.

В управлении считают, что "Шуферсаль" вводил частных клиентов в заблуждение, указывая цены без НДС.

Теоретически три отделения Cash & Carry в Ашдоде, Беэр-Яакове и Хайфе были предназначены для коммерческих клиентов, таких как точки общественного питания, бакалеи и гостиницы, однако по факту в них мог закупаться любой желающий, включая частных клиентов.

Среди других нарушений, выявленных в этих отделениях – отсутствие указания страны происхождения сельхозпродукции, отсутствие указания цены товара на единицу веса/объема и т.д.