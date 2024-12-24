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Экономика

Утвержден план расширения Джиср а-Зарки

Недвижимость
время публикации: 24 декабря 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 11:51
Утвержден план расширения Джиср а-Зарки
Nati Shohat/Flash90

Хайфская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила к реализации план расширения деревни Джиср а-Зарка.

План предусматривает увеличение площади деревни за счет регионального совета Хоф а-Кармель и строительство 1250 единиц жилья, включая 312 единиц жилья в проекте долгосрочной аренды, а также коммерческие, общественные и промышленные площади.

Реализация плана обусловлена реализацией проекта по смещению к востоку участка Прибрежного шоссе (трасса 2) с целью его расширения, утвержденного комиссией по национальным инфраструктурам.

Экономика
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