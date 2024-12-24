Утвержден план расширения Джиср а-Зарки

Хайфская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила к реализации план расширения деревни Джиср а-Зарка.

План предусматривает увеличение площади деревни за счет регионального совета Хоф а-Кармель и строительство 1250 единиц жилья, включая 312 единиц жилья в проекте долгосрочной аренды, а также коммерческие, общественные и промышленные площади.

Реализация плана обусловлена реализацией проекта по смещению к востоку участка Прибрежного шоссе (трасса 2) с целью его расширения, утвержденного комиссией по национальным инфраструктурам.