Израильские авиакомпании повышают стоимость провоза багажа

Авиакомпании "Исраэйр" и "Аркия" объявили о повышении цен на провоз багажа с 1 января 2025 года на международных рейсах.

Маленький чемодан ("тролли") в "Исраэйре" подорожает с 18 до 20 долларов в каждом направлении. Стоимость провоза одного чемодана весом до 23 кг останется без изменений, стоимость провоза двух чемоданов весом до 23 кг вырастет с 70 до 75 долларов в каждом направлении, провоз одного чемодана весом до 30 кг подорожает с 60 до 65 долларов.

В "Аркии" провоз маленького чемодана ("тролли") подорожает с 10 до 15 долларов.