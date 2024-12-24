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Экономика

Израильские авиакомпании повышают стоимость провоза багажа

Авиация
время публикации: 24 декабря 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 10:55
Израильские авиакомпании повышают стоимость провоза багажа
Olivier Fitoussi/FLASH90

Авиакомпании "Исраэйр" и "Аркия" объявили о повышении цен на провоз багажа с 1 января 2025 года на международных рейсах.

Маленький чемодан ("тролли") в "Исраэйре" подорожает с 18 до 20 долларов в каждом направлении. Стоимость провоза одного чемодана весом до 23 кг останется без изменений, стоимость провоза двух чемоданов весом до 23 кг вырастет с 70 до 75 долларов в каждом направлении, провоз одного чемодана весом до 30 кг подорожает с 60 до 65 долларов.

В "Аркии" провоз маленького чемодана ("тролли") подорожает с 10 до 15 долларов.

Экономика
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