Банк Израиля снова оставил учетную ставку без изменений

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон в девятый раз подряд принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

В решении монетарной комиссии центробанка подчеркивается, что снижения учетной ставки можно ожидать не раньше второй половины 2025 года, и только после того, как уровень инфляции опустится ниже 3%.

При этом в Банке Израиля предупреждают, что геополитические изменения, длительное ограничение предложения, колебания курса шекеля по отношению к ведущим валютам и налогово-бюджетные шаги могут негативно повлиять на развитие инфляционных процессов.