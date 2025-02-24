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Экономика

Банк Израиля снова оставил учетную ставку без изменений

время публикации: 24 февраля 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 22:40
Банк Израиля снова оставил учетную ставку без изменений
Yonatan Sindel/Flash90

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон в девятый раз подряд принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

В решении монетарной комиссии центробанка подчеркивается, что снижения учетной ставки можно ожидать не раньше второй половины 2025 года, и только после того, как уровень инфляции опустится ниже 3%.

При этом в Банке Израиля предупреждают, что геополитические изменения, длительное ограничение предложения, колебания курса шекеля по отношению к ведущим валютам и налогово-бюджетные шаги могут негативно повлиять на развитие инфляционных процессов.

Экономика
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