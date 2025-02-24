Спецкомиссия МВД рекомендовала уволить мэра Нацерета и распустить муниципальный совет

Специальная комиссия, созданная министром внутренних дел Моше Арбелем для поисков выхода из финансового кризиса, в котором оказался муниципалитет Нацерета, рекомендовала уволить мэра Али Салама, распустить муниципальный совет и назначить временный управляющий комитет.

Комиссия была создана после того, как долги муниципалитета превысили 238 миллионов шекелей, а работники в течение пяти месяцев не получали зарплату.

"Учитывая тяжелое финансовое положение муниципалитета и необходимость принятия немедленных мер по его оздоровлению, мэр и члены совета не способны осуществить необходимые шаги, как того требует ситуация, и поэтому не могут продолжать исполнять свои обязанности", - говорится в отчете комиссии.

Помимо назначения управляющего комитета, комиссия рекомендует "назначить профессиональную структуру для проведения комплексной проверки в свете значительного масштаба недостатков и нарушений в деятельности муниципалитета".

При этом члены комиссии отвергают позицию мэрии, согласно которой причиной кризиса стали пандемия COVID-19 и война.