"Калькалист": проверка зарплатных листов сэкономила государству 0,5 млрд шек на субсидиях на ясли

Из 82 тысяч заявок на получение субсидии при записи детей в ясли, находящиеся под надзором, на 2025/2026 учебный год, которые министерство труда успело рассмотреть на текущий момент, 50 тысяч (61%) были отклонены как несоответствующие критериям, сообщает "Калькалист". Для сравнения, в 2024 году процент отказа составлял 28%.

Кроме того, доля получателей максимальной субсидии сократилась вдвое с 39% от общего количества подававших документы до 22% от общего количества подававших документы.

Причина удвоения количества отклоненных запросов – переход министерства труда от запроса у родителей трех последних зарплатных листов на автоматическое получение данных о зарплате родителей от Ведомства национального страхования.

Фактически это означает, что в предшествующие годы значительная часть родителей подавала в министерство труда фиктивные сведения о своей зарплате.

По оценке издания, переход на автоматическую проверку доходов родителей сэкономил в 2025 году государству около полумиллиарда шекелей.